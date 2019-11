Eine Hörprobe aus dem Soundtrack von Granblue Fantasy: Versus

Cygames hat eine Hörprobe aus dem Soundtrack zu Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht. Dieser liegt den kürzlich enthüllten Sondereditionen bei. Die Musik stammt dabei von Tsutomu Narita, Yasunori Nishiki sowie Künstlern von Picnic. Mit dabei in der nun veröffentlichten Vorschau ist jeweils auch die Kampfmusik der elf Kämpfer des Grundspiels. Diese Lieder hört ihr weiter unten:

Such a Blue Sky (VS Gran)

The Path of Duty (VS Katalina)

Noble Execution (VS Charlotta)

Weißer Drache (VS Lancelot)

Lohengrin (VS Percival)

Licht (VS Ferry)

Party People (VS Lowain)

No Rain, No Rainbow! (VS Fastiva)

Second to None (VS Metera)

Arvess (VS Zeta)

Grynoth (VS Vaseraga)

Face Yourself

Dragon Knights

Platinum Sky

Where Champions Converge

Apropos Kämpfer: Diese sind nun auf der offiziellen Webseite ausführlich mit ihren Fähigkeiten zu finden. Noch ein Geheimnis sind die fünf DLC-Recken aus dem Charakter-Pass.

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Hörprobe aus dem Soundtrack

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works