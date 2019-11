Ein Brettspiel zu Ni no Kuni II ist ab sofort bestellbar

Bandai Namco UK hat über einen Tweet ein Ni-no-Kuni-II-Brettspiel angekündigt, welches von Steamforged Games vertrieben wird. Das Spiel kostet dabei 35 Euro und stellt euch vor eine Aufgabe, bei der ihr euch mit euren Mitspielern zusammenschließen müsst.

Das Königreich von Ding Dong Dell ist gefallen, nachdem es vom bösen Doloran gestürzt wurde. Der ehemalige König von Ding Dong Dell, Evan Tildrum, hat sich gegen einen Kampf entschieden und will nun ein Königreich für sein Volk bauen, damit dieses in Ruhe in Evermore leben kann.

Im Moment ist Evermore jedoch nichts mehr als ein Traum in ferner Zukunft. Um diesen Traum zu verwirklichen müsst ihr zusammenarbeiten und das Königreich selbst bauen. Schließt dafür Quests ab, sammelt Rohstoffe und gewinnt Bewohner für euch, damit ihr euer perfektes Königreich bauen könnt, in dem alle in Ruhe und Frieden leben können.