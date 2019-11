Die Neuerscheinungen im November 2019

Neuer Monat, neues Glück! Der November läutet für den Handel das Weihnachtsgeschäft ein. Auch Konsolenhersteller nutzen den Monat gerne, um ihre Geräte an die Gemeinde zu bringen. In welche Spiele sie dabei besonders große Hoffnungen setzen, das sieht man oft an den Konsolenbundles, die Hersteller im November schnüren.

Sony veröffentlicht eine PlayStation 4 Pro im Death-Stranding-Design*. Und Nintendo setzt auf eine Nintendo Switch Lite in Zacian- und Zamazenta-Optik*. Damit ist eigentlich alles gesagt!

Was sind eure Must-Haves in diesem Monat? Und ist eine neue Konsole mit dabei?

Unsere Liste der Neuerscheinungen im November 2019

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak