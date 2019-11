Devil May Cry Triple Pack erscheint in Japan physisch für Nintendo Switch

Nachdem wir bereits einen Blick auf die Switch-Versionen von Devil May Cry und Devil May Cry 2 werfen konnten, die bereits im Nintendo eShop erhältlich sind, wurde erst in dieser Woche die Devil May Cry 3 Special Edition für eine Veröffentlichung am 20. Februar 2020 für Nintendo Switch angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen von Capcom eine Ankündigung für Japan getätigt, die alle Spiele umfasst.

Triple Pack statt HD Collection

Demnach sollen die drei Switch-Teile als Devil May Cry Triple Pack am 20. Februar 2020 exklusiv in Japan in physischer Form erscheinen, also zeitgleich mit dem weltweiten digitalen Release von Devil May Cry 3 Special Edition. Doch aufgepasst, Sammler. Nur der erste Teil der Reihe ist auf der beiliegenden Cartridge enthalten, während zu den anderen beiden Spielen Dowloadcodes beiliegen. Der Preis wird bei 4.990 Yen liegen, umgerechnet etwa 41 Euro.

Falls ihr nicht an die japanische Fassung kommt, die Trilogie aber dennoch besitzen wollt: Für PlayStation 4, Xbox One, PCs, PlayStation 3 und Xbox 360 gibt es bereits die Devil May Cry HD Collection, die ebenfalls alle drei Titel umfasst.

via Gematsu, Bildmaterial: Devil May Cry 3 Special Edition, Capcom