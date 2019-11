Der Theme-Song von Project Sakura Wars ist ab sofort erhältlich

Sega hat den Theme-Song von Project Sakura Wars schon vor dem Release des Spiels veröffentlicht. Dieser trägt den Titel „Geki! Teikoku Kagekidan [Shinshou]“ und kann bei iTunes, Amazon, Google Play Music und RecoChoku für 250 Yen (ca. 2,10 Euro) gekauft werden. Neben der gesungenen Version ist im Preis auch eine rein instrumentale Version enthalten. Unten seht ihr das Musikvideo der Instrumental-Version.

Der Theme-Song wurde von Oji Hiroi geschrieben und von Kouhei Tanaka komponiert. Typisch für das Spiel übernehmen mehrere der Synchronsprecherinnen den Gesang.

Handlung spielt 12 Jahre nach Sakura Wars: So Long, My Love

Das Steampunk-Franchise-Projekt Sakura Wars spielt in der fiktiven Epoche „Taisho Era“, in der die Dampftechnologie entwickelt wurde. Der Titel selbst ist eine legitime Fortsetzung und gleichzeitig eine völlig neue Arbeit. Die Geschichte spielt in der kaiserlichen Stadt Tokyo 12 Jahre nach den Ereignissen aus Sakura Wars: So Long, My Love.

Vor zehn Jahren wurden im großen Kouma-Krieg die Kampftruppen in Tokyo, Paris und New York vernichtet. Die Städte gründeten jedoch neue Truppen und als großes Event wurde der Wettbewerb „Great Combat Revue World War“ abgehalten.

Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Seijuro Kamiyama und führt die neue Kampfeinheit an. Die Kouma bedrohen den Frieden in der Stadt und eure Aufgabe lautet, die Dämonen zu bezwingen. Das Videospiel setzt sich aus den Bereichen „Abenteuer“ und „Schlachten“ zusammen. Durch geführte Dialoge verstärkt ihr die Beziehungen zu den Heldinnen.

Im Modus „Abenteuer“ könnt ihr das kaiserliche Theater sowie die Straßen von Ginza frei erkunden, die in einer 3D-Grafik präsentiert werden. Dabei unterhaltet ihr euch mit den Mitgliedern der Kampftruppe und erlebt verschiedene Geschichten. Weiterhin unterhalten euch animierte Szenen und Minispiele.

Project Sakura Wars soll in Japan am 12. Dezember für PlayStation 4 erscheinen. Der Release im Westen ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. In Japan gibt es bereits eine Demo.

Theme-Song (instrumental)

via Gematsu, Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega