Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Onechanbara Origin (PS4) und Need for Speed: Heat (PS4, Xbox One).

Need for Speed: Heat (PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]

Juicy Realm (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Onechanbara Origin (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

Defenders of Ekron: Definitive Edition (Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

Motto! New Puzz Osomatsu-san: Shinpin Sotsugyou Keikaku (PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Pretty Princess: Magical Coordinate (Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

PictoQuest (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Gigantic Army (Switch) – 7/6/7/7 [27/40]

Wizards of Brandel (PS4, Xbox One, PS Vita) – 7/7/7/6 [27/40]

Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands (Switch) – 7/6/6/6 [25/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Bildmaterial: Onechanbara Origin, D3 Publisher / Tamsoft