Das neue Spiel von Rare heißt Everwild und soll „voller innovativer Ideen“ sein

Gestern eröffnete Microsoft die X019 mit einer neuen Folge von Inside Xbox. Vorgestellt wurde dabei auch das neue Spiel von Rare. Der einstige Entwickler von Banjo-Kazooie, der seine Blütezeit zu N64-Zeiten erlebte, steht seit jeher für Fans als Negativbeispiel, wie „feindliche Übernahmen“ laufen können. Jahrelang arbeitete das britische Studio an Kinect Sports und seinen Nachfolgern, zuletzt intensiv an Sea of Thieves.

Noch in einer frühen Entwicklungsphase

Mit Everwild stellten Microsoft und Rare nun aber schon mal den neuesten Spross des Studios vor. Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, doch verfüge über ein „einzigartiges Potenzial“. Unter der Leitung von Executive Producer Louise O’Connor soll ein „originelles Erlebnis“ entstehen, in dem Spieler in eine „magische Welt voller innovativer Ideen“ eintauchen. Das klingt aufregend, aber auch ziemlich verwaschen. Spieler und Spielerinnen sollen ihre Momente zudem mit anderen „rund um den Globus teilen“ können.

Unter der Arbeit an Everwild soll Sea of Thieves nicht leiden. Auch in Zukunft soll Rare das Spiel mit „jeder Menge kreativer Ideen und Plänen“ unterstützen. Am 20. November erscheint The Seabound Soul, ein großes kostenloses Update zum Spiel. Das Update bietet neue Story-Missionen und mit den Brandbomben eine neue, verheerende Waffe.

Nachfolgend seht ihr nun den ersten Trailer zu Everwild.

via Xbox, Bildmaterial: Everwild, Rare / Xbox Game Studios