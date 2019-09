Deutsche Verkaufscharts: Yu-Gi-Oh! hat die besten Karten

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Konami

Sammelkartenspiele gehören zu den 90ern wie das Tamagotchi und der Game Boy. Magic: The Gathering oder Pokémon fraßen das Taschengeld ihres jungen Publikums auf. Auch Yu-Gi-Oh! hat seine Fangemeinschaft gefunden. Und den Weg in die Digitalisierung ebenfalls.

Yu-Gi-Oh! Legacy of The Duelist: Link Evolution erobert in der aktuellen deutschen Software-Verkaufswoche die Spitze der Nintendo-Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Wie uns das Spiel gefallen hat, könnt ihr in unserem Review zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! nachlesen. Der Titel erschien übrigens auch im Handel, bei Amazon könnt ihr ihn euch z.B. kaufen*. Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Maker 2 heißen die weiteren Spiele auf dem Podium.

Anno 1800 kann zum 18. Mal die Spitze im PC-Ranking erobern. Hier rückt Grand Theft Auto V von Rang 3 auf Rang 2 vor. Madden NFL 20 und Crash Team Racing tauschen in den deutschen PS4-Charts die Plätze. Auch in den Xbox-One-Charts gibt es einen Tausch zwischen 1 und 2, hier hat nun der Landwirtschafts-Simulator 19 die Nase vor Wolfenstein: Youngblood vorn.

via GfK