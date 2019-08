Japanische Verkaufscharts: Oninaki greift die Spitze an

Bildmaterial: Oninaki, Square Enix / Tokyo RPG Factory

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 19. bis zum 25. August 2019 greift Oninaki oben an, doch für die Spitzenposition reicht es nicht. Wirklich verdient wäre das auch nicht, denn selbst kummuliert sind die etwa 14.000 Einheiten für PS4 und 13.000 Einheiten für Nintendo Switch keine Meisterleistung. Unseren Test zum Spiel, das auch hierzulande bereits verfügbar ist, lest ihr hier!

Die Spitze gehört also weiterhin Super Mario Maker 2 und die restlichen Top 10 werden von Nintendo-Switch-Games bevölkert. Den nächsten Neueinsteiger gibt es erst auf Rang 20 mit Mary Skelter 2.

01./01. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 22.582 / 559.421 (-51%)

02./00. [PS4] Oninaki (Square Enix) {2019.08.22} (¥5.800) – 14.189 / NEW

03./00. [NSW] Oninaki (Square Enix) {2019.08.22} (¥5.800) – 12.730 / NEW

04./03. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.776 / 3.222.091 (-45%)

05./02. [NSW] Fishing Spirits: Switch (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 8.512 / 134.421 (-73%)

06./06. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.491 / 897.910 (-36%)

07./04. [NSW] Fire Emblem: Three Houses (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) – 7.864 / 221.456 (-48%)

08./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.613 / 2.421.880 (-49%)

09./08. [NSW] Olympic Games Tokyo 2020 (Sega) {2019.07.24} (¥4.990) – 4.775 / 40.406 (-53%)

10./10. [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball (Konami) {2019.06.27} (¥6.980) – 4.674 / 148.837 (-49%)

11./09. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.663 / 1.092.177 (-51%)

12./15. [PS4] Monster Hunter: World [2][Best Price] (Capcom) (¥2.990) – 4.119 / 26.146 (-25%)

13./11. [PS4] Professional Baseball Spirits 2019 (Konami) {2019.07.18} (¥8.800) – 4.110 / 238.543 (-54%)

14./13. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.005 / 3.140.434 (-38%)

15./07. [NSW] Pokemon: Let’s Go! (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 3.897 / 1.612.656 (-63%)

16./14. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.628 / 1.385.558 (-34%)

17./12. [NSW] Yo-kai Watch 4 (Level 5) {2019.06.20} (¥5.980) – 3.419 / 260.995 (-56%)

18./16. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 2.865 / 672.941 (-48%)

19./17. [NSW] Sword Art Online: Fatal Bullet – Complete Edition (Bamco) (¥6.800) – 2.060 / 18.427

20./00. [NSW] Mary Skelter 2 (Compile Heart) {2019.08.22} (¥7.200) – 2.056 / NEW



Die Hardware-Charts:

NSW – 30.072 (50.714)

PS4 – 9.746 (21.391)

3DS – 2.227 (5.544)

PSV – 67 (134)

XB1 – 44 (42)

