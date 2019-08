Shawn Layden: First-Party-Multiplayer-Titel könnten auch für andere Plattformen erscheinen

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment

Der Sony Interactive Worldwide Studios Vorsitzende Shawn Layden gab in einem Gespräch mit Bloomberg an, dass bisher PlayStation-exklusive Spiele, allem voran Multiplayer-Titel, in Zukunft auch außerhalb der PlayStation-Familie vertrieben werden könnten.

Die Exklusivität zukünftiger Titel soll nach wie vor Teil der Unternehmens-Strategie sein. Jedoch sollen besonders Multiplayer-Titel, welche auch für das Spielen am PC ausgelegt sind, für eine breitere Masse verfügbar sein.

Weitere Informationen ließ Layden allerdings nicht verlauten. Welche Spiele Laydon damit konkret meinen könnte, ist pure Spekulation. Fakt ist, besonders viele Spiele aus dem Hause Sony, die in erster Linie auf die Multiplayer-Komponente setzten, gab es in dieser Generation nicht.

Sony hat außerdem das Entwicklerstudio Insomniac Games gekauft.

via Gematsu