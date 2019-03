Ankündigung von Sword Art Online: Alicization Lycoris für PlayStation 4, Xbox One und PCs

By

Bildmaterial: Sword Art Online: Alicization Lycoris , Bandai Namco

Bandai Namco hat den Titel Sword Art Online: Alicization Lycoris für PlayStation 4, Xbox One und PCs angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt, aber eine weltweite Erscheinung wurde bereits bestätigt.

In Sword Art Online: Alicization Lycoris findet sich Kirito in einer geheimnisvollen, aber bekannten virtuellen Welt, „Underworld“ wieder. Hier verhalten sich die künstlichen Intelligenzen wie Menschen. Ihr übernehmt die Kontrolle über Kirito und erlebt die intensiven Kämpfe und herzzerreißenden Szenen aus der Animeserie. Dabei trefft ihr auf beliebte Charaktere aus dem Handlungsstrang, zu denen Eugeo, Alice, Administrator und weitere Figuren gehören.

Eine große Welt erwartet Kirito und seine Freunde, in dieser aufregenden Adaption der Serie Sword Art Online Alicization. Laut Jennifer Tsang (Bandai Namco Entertainment America Inc, Marketing Managerin) können die Spieler zum ersten Mal in einem Sword-Art-Online-Videospiel die Ereignisse getreu der Animeserie verfolgen.

Das folgende Video enthält Spoiler, die sich auf den Anime zu Sword Art Online Alicization beziehen.

via Gematsu