Sonntagsfrage: Euer Lieblingsspiel von Goichi „Suda51“ Suda?

In letzter Zeit habe ich mich mehr als gewöhnlich mit den Spielen von Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, beschäftigt. Die großen Titel wie No More Heroes oder Killer 7 waren mir durchaus ein Begriff. Nach ein wenig Recherche stellte ich dennoch fest, dass Suda51 ein großes Repertoire an Genres und Entwicklungsbeteiligungen besitzt.

Durch diese unterschiedlichen Genres, die er in seinen Spielen bedient, kreierte er immer sehr spezielle Titel. Diese zeichnen sich unter anderem durch ihren Grafikstil oder einem schrägen Humor aus. Zuletzt bewies Suda51 das in Travis Strikes Again und in dem Trailer zum dritten Teil der Reihe, welcher nächstes Jahr für Switch erscheinen soll.

Kommen wir daher zu unserer heutigen Sonntagsfrage. Gerade durch seinen sehr individuellen Entwicklungsstil stechen die Spiele von Suda51 hervor und bleiben einem im Gedächtnis. Welcher seiner Spiele ist euch am stärksten im Gedächtnis geblieben und zählt zu euren Lieblingsspielen? Ihr könnt eine Begründung eurer Antwort ebenfalls in den Kommentaren hinterlassen.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 4. August

In der letzten Sonntagsfrage gaben 67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Stimme ab und gaben an, ob ihnen die Skillpunkte oder das Aussehen wichtiger ist. Den meisten (31,34 %) ist das Aussehen egal. Sie möchten möglichst effizient durch ein Spiel kommen. Dadurch seien jedoch schon einige abstruse Modeerscheinungen zustande gekommen.

Knapp dahinter folgt mit 29,85 % die „richtige Mischung“. Zwar wollen möchten ein paar Userinnen und User dem Aussehen Vorrang geben, jedoch noch anständig durch das Spiel kommen. Bei 19,4 % sieht dies anderes aus. Sie besitzen anscheinend so viel Skill, so dass der Fokus komplett auf dem Aussehen liegt.