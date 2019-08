Square Enix zieht Star Ocean: Anamnesis schon wieder den Stecker

Bildmaterial: Star Ocean: Anamnesis, Square Enix

Erst im Oktober 2018 ist Star Ocean: Anamnesis in Deutschland an den Start gegangen, nun wird das Mobile-Game schon wieder eingestellt. Jeder, der es mit Mobile-Games hält, fürchtet sie: die „End of Service Announcements“. Eine solche Ankündigung gab es nun für Star Ocean: Anamnesis recht plötzlich.

Schon ab sofort sind In-App-Käufe deaktiviert und am 6. November wird der Stecker komplett gezogen. Bis dahin sind alle Spielinhalte noch verfügbar und bereits gekaufte oder verdiente Gems können noch ausgegeben werden. Den Zeitplan könnt ihr der offiziellen Website entnehmen.

Nicht einmal ein Jahr war das Mobile-Game hierzulande online. Auch Kollaborationen wie jene mit NieR: Automata haben dem Spiel wohl nicht den erhofften Auftrieb verschafft.