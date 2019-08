Bite the Bullet: Der Roguelite-eat-em-up-Shooter auch für Xbox One und Switch angekündigt

Bildmaterial: Bite the Bullet, Mega Cat Studios / Graffiti Games



Das US-amerikanische Studio Mega Cat Games hat ihr neuestes Projekt Bite the Bullet, ein Roguelite-RPG-eat-em-up-Shooter, auch für Xbox One und die Nintendo Switch angekündigt. Der Titel wurde erst kürzlich bereits für PCs, Max und Linux angekündigt. Erscheinen soll der Titel im ersten Quartal 2020. Einen exakten Termin gibt es also noch nicht.

Es wird gegessen was das Zeug hält

Bei Bite the Bullet handelt es sich um ein Roguelite-RPG mit einem entscheidenden neuen Feature, dem sogenannten „food-based-class-system“. Das heißt, der Spieler kann Gegner, Wände und sogar die Geschosse welche auf ihn abgefeuert werden essen und verwerten, um somit die unerschiedlichsten Skill- und Waffenupgrades durchzuführen.

Je nach dem welche Gegnertypen ihr verschlingt, kann sich sogar euer Körper ändern bzw. anpassen. Als wäre dies nicht bereits abgefahren genug, kann sich der Spieler sogar in die sogenannte „Zombro-Form“ mutieren, um so auch die stärksten Gegner in ihre Einzelteile zu zerlegen.

Bite the Bullet soll im ersten Quartal 2020 für PCs, MAC, Linux, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Einen exakten Termin gibt es noch nicht.

via Gematsu