Shenmue III: Demo für Unterstützer erscheint im September exklusiv im Epic Games Store

Ys NET hat heute eine Ankündigung bezüglich der spielbaren Demo zu Shenmue III getätigt, die Unterstützern der Finanzierungskampagne vorbehalten bleibt. So soll die Demo in der zweiten Septemberhälfte für PCs veröffentlicht werden, so ist derzeit jedenfalls der Zeitplan. Die Elemente und Features, welche die Demo bieten soll, seien festgelegt. Nun arbeite man mit Partnern am Releasetermin.

Die Demo wird eine eigenständige Handlung mit einem Ziel beinhalten. Das alles findet im ersten Bereich des Spiels statt, Bailu Village. Etwa eine Stunde sollen Spieler benötigen, nach dem Durchspielen kann man die Demo erneut spielen. Es soll zahlreiche Aktivitäten geben, die Spieler erkunden können.

Speicherstände sind nicht in die Vollversion übertragbar und die PC-Version wird nur über den Epic Games Store spielbar sein. Das wiederum wird viele Kickstarter-Unterstützer wohl ähnlich entzürnen wie zuletzt die Ankündigung, dass Shenmue III PC-exklusiv im Epic Games Store* erscheint.

Schlüpft erneut in die Rolle von Ryo Hazuki

In Shenmue III dürft ihr wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Übrigens: Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein besonderes Schmankerl für Shenmue-Fans in Köln. Yu Suzuki gibt sich wieder die Ehre und steht für drei exklusive Autogrammstunden zur Verfügung. Am Stand von Shenmue-Publisher Deep Silver könnt ihr Suzuki in Halle 9, B0-10 zu diesen Zeiten antreffen.

Am 19. November soll Shenmue III für PlayStation 4* und für PCs erscheinen. Die PC-Version wird exklusiv im Epic Games Store erscheinen und wird dort ebenfalls schon mit einer Produktseite beworben*.