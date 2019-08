Doraemon Story of Seasons erscheint am 11. Oktober in Europa

Bildmaterial: Doraemon: Nobita no Bokujou Monogatari, Bandai Namco / Marvelous, Brownies

Bandai Namco hat die Veröffentlichung von Doraemon Story of Seasons für den 11. Oktober 2019 in Europa datiert. Das Spiel erscheint dabei hierzulande auch im Handel für Nintendo Switch*. In Nordamerika ist eine ausschließlich digitale Veröffentlichung geplant. Außerdem gibt es eine digitale PC-Veröffentlichung.

Vom Winde verweht

Eines Tages finden Doraemon und Nobita einen geheimnisvollen Samen. „Vielleicht handelt es sich um eine neue Pflanzenart!“, denken sich die beiden und pflanzen ihn sofort ein.

Vor ihren Augen wächst der Samen zu einem großen Baum heran. Gleichzeitig beginnt ein schwerer Sturm. Nobita und seine Freunde werden von ihm in die Lüfte gezogen und weggeweht…

Als die Gruppe wieder erwacht, befindet sie sich am Fuß eines merkwürdigen Baumes. Der Sturm hat Nobita und seine Freunde nicht nur an einen fremden Ort gebracht, sondern ihnen auch ihre Utensilien entrissen. Keiner von ihnen weiß, wie sie nach Hause gelangen können. Und nun wissen sie nicht, was sie machen sollen.

Glücklicherweise begegnen sie dem gutherzigen Jungen Launch, der ihnen erzählt, dass der für sie unbekannte Ort den Namen „Season Town“ trägt. Auf Launchs Empfehlung lassen sie sich in der Stadt nieder und helfen den Bewohnern, bis sie einen Weg finden, in ihre Welt zurückzukehren. Shizuka-chan hilft im Krankenhaus, Suneo arbeitet im Restaurant, Gian unterstützt den Schreiner, während Doraemon als Assistent dem Bürgermeister dient und Nobita sich dazu entschließt, sich um den zerstörten Hof von Launch zu kümmern.