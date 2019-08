Shenmue III: Trefft Yu Suzuki zur Autogrammstunde auf der Gamescom 2019

Bildmaterial: Shenmue III, Deep Silver / Ys NET

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein besonderes Schmankerl für Shenmue-Fans in Köln. Yu Suzuki gibt sich wieder die Ehre und steht für drei exklusive Autogrammstunden zur Verfügung. Am Stand von Shenmue-Publisher Deep Silver könnt ihr Suzuki in Halle 9, B0-10 zu folgenden Zeiten antreffen:

Dienstag: 17:00 Uhr

Mittwoch: 14:00 Uhr

Donnerstag: 13:00 Uhr

Deep Silver weist darauf hin:

Yu Suzuki wird selbstverständlich versuchen, so viele Fans wie möglich zu treffen. Es kann jedoch sein, dass die Unterstützung der Fans so überwältigend ist, dass es schlichtweg unmöglich für ihn wird, mit jedem zu sprechen. Damit möglichst viele Fans die Chance auf ein Treffen mit Yu Suzuki haben, bitten wir darum, jeweils nur ein Teil mitzubringen, das signiert werden soll. Wir freuen uns schon darauf, die Fans am Stand begrüßen zu dürfen.

Am 19. November soll Shenmue III für PlayStation 4* und für PCs erscheinen. Die PC-Version wird exklusiv im Epic Games Store erscheinen und wird dort ebenfalls schon mit einer Produktseite beworben*.