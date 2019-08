Rhythmusspiel Wonder Parade für Nintendo Switch und PCs angekündigt

Bildmaterial: Wonder Parade, Studio Quare / X.D. Network

Publisher X.D. Network hat angekündigt, dass Wonder Parade für Nintendo Switch und via Steam für PCs erscheinen wird. Ein Releasedatum gibt es bisher noch nicht.

Das von Studio Quare entwickelte Rhythmusspiel ist bereits im App Store und im Google Play Store für etwas mehr als vier Euro erhältlich. Optisch erinnert Wonder Parade an Illustrationen aus Kinderbüchern und Märchengeschichten.

X.D. Network beschreibt das Spiel folgendermaßen:

Wonder Parade ist ein besonders niedliches Spiel, das ein neuartiges Musikspielerlebnis bietet. Die Geschichte dreht sich um eine Marschkapelle, die aus putzigen Tieren besteht, die auf einem seltsamen und doch wundersamen Planeten irgendwo im Universum leben. Spieler übernehmen die Rolle des Stabführers und führen die anderen Tiere in ihrem Spiel an, während sie auf eine ungewisse Reise zumarschieren.