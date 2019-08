Neuer Trailer zu Blair Witch: Tour Through the Woods veröffentlicht

Bildmaterial: Blair Witch, Bloober Team

Der in Polen ansässige Entwickler Bloober Team hat einen neuen Trailer zum kommenden Blair-Witch-Reboot veröffentlicht. Der Trailer trägt den Namen „Tour Through the Woods“ und soll euch vor allem die dunkle und bedrohliche Stimmung in den Wäldern vermitteln. Da die Wälder das Hauptsetting von Blair Witch sind, ist es für den Entwickler natürlich ungemein wichtig, diese so bedrohlich wie möglich zu gestalten.

Das Blair-Witch-Franchise steht schon seit dem Jahre 1999 für Psycho-Horror, denn in diesem Jahr kam der erste Blair-Witch-Film in die Kinos und startete damit das sogenannte Found-Footage-Genre. Also Filme, die so gedreht wurden, dass der Zuschauer das Gefühl hat, er würde von den Charakteren gedrehtes Videomaterial zu sehen bekommen. Blair Witch löste damit seinerzeit einen Hype um dieses Untergenre des Horror-Films aus.

Blair Witch soll für Xbox One und PCs am 30. August 2019 erscheinen.

