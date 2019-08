Grandia 2: Gravierende Übersetzungsfehler in der HD-Neuauflage für Nintendo Switch

Bildmaterial: Grandia HD Collection, GungHo Online Entertainment

Derzeit macht bei Twitter ein Tweet von Gregor Kartsios die Runde, in dem von einem gravierenden Übersetzungsfehler in der Neuveröffentlichung von Grandia 2 für Nintendo Switch berichtet wird. Der Titel bekam mit dem neuen HD-Remaster etwas überraschend eine neue deutsche Übersetzung spendiert. Eine Ehre, die dem ersten Spiel der Reihe bereits zuteil wurde, Grandia 2 aber verwehrt blieb. Eine frohe Kunde, möchte man meinen.

„FRÄULEIN“ …

Demnach wurde das englische Wort „MISS“ während eines Kampfes mit „FRÄULEIN“ lokalisiert – vollkommen ohne Kontext also. Korrekt wäre im Kontext eines JRPG-Kampfes natürlich eine Vokabel wie „daneben“ oder „verfehlt“. Nachfolgend ein Bildschirmfoto von @_Blackiris.

Weitere Übersetzungsfehler in Grandia 2

Das bringt die meisten zum Schmunzeln, doch es ist nicht der einzige gravierende Übersetzungsfehler in Grandia 2 für Nintendo Switch. Allein im Kampf stolpert man über weitere derartige Fehler, die vermuten lassen, dass dem Übersetzer tatsächlich ganz einfach der Kontext fehlte und im Anschluss an die Übersetzung an der Qualitätssicherung wohl gespart wurde.

So wird „CANCEL“ im Kampfbildschirm mit „STORNIEREN“ übersetzt und „DAMAGE“ mit „BESCHÄDIGUNG“, wie @_Blackiris twittert. Spielt ihr gerade Grandia 2 auf Nintendo Switch? Habt ihr weitere Übersetzungsfehler gefunden? Teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren.

Dafür kontert Grandia…

Demgegenüber ist ein Fehler von großer Bekanntheit aus dem Erstlingswerk mit der neuen Veröffentlichung behoben, wie Twitternutzer @ChibiFightFu berichtet. In Grandia wurde einst „Counter“ mit „Zähler“ übersetzt – hier soll nun „Konter“ zur Anwendung kommen.

Die Grandia HD Collection beinhaltet Grandia und Grandia 2 und ist seit letzter Woche für Nintendo Switch erhältlich. Sie ist für 39,99 Euro digital erhältlich. Neben einer neuen deutschen Lokalisierung gibt es übrigens auch eine neue französische Lokalisierung für Grandia 2.

Im September folgt die Veröffentlichung des HD-Remaster zu Grandia auch bei Steam. Dort ist Grandia 2 bereits erhältlich ist, allerdings noch in Form der Grandia II Anniversary Edition von 2015 und ohne deutsche Texte.