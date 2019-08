MediEvil Remake: Ein Blick hinter die Kulissen der Entwicklung

Bildmaterial: MediEvil, Sony / Other Ocean Interactive

Die Welle an Neuigkeiten zum Remake von MediEvil nimmt zu: letztes Wochenende wurden Gameplay-Schnipsel von der Game XP 2019 veröffentlicht, während gestern bekanntgegeben wurde, dass der Titel auf der Gamescom dieses Jahr spielbar sein wird.

In einem Blogbeitrag geben die Entwickler des Remakes nun Informationen von hinter den Kulissen preis. Sie beschreiben dabei, was ihre Ziele in der Entwicklung waren und was sie gemacht haben, um diese besser erreichen zu können.

Keine 1:1-Kopie des Originals

Im Video, welches hinter die Kulissen blickt, beginnen die Entwickler von Other Ocean mit der Aussage, dass sie den Titel von 1998 nicht exakt kopieren wollen. Stattdessen wolle man ein Spiel davon erschaffen, woran die Spieler sich erinnern. Das kann eine Anspielung daran sein, dass man sich mit einer rosaroten Brille an seine Lieblingstitel von früher erinnert, weswegen einige Spieler nach Remakes oft ernüchtert von ihren damaligen Lieblingen sind.

Die Entwickler hatten dabei während des Prozesses Zugriff auf den Original-Quellcode, mit dem das Spiel 1998 programmiert wurde. Sie erwähnen dazu, dass ursprünglich mehr geplant gewesen sei, wie beispielsweise mehrere Phasen für bestimmte Bosskämpfe, die es schlussendlich nie in das fertige Spiel geschafft haben.

Ein archäologisches Projekt

Die Entwickler beschrieben die Arbeit mit dem Original-Code unter anderem auch als archäologisches Projekt. Jeff Nachbauer tätigte unter anderem folgende Aussage dazu:

“Oftmals betrachteten wir den Code, sahen eine seltsame Designentscheidung und dachten uns: Warum haben sie das getan? Es ergibt nicht viel Sinn. Und dann geht man auf die Reise, Herausforderungen weiter im Spiel zu lösen und es schließlich zu veröffentlichen – Genau deshalb haben sie es getan. Jetzt verstehe ich es.”

Ein Beispiel hierfür war die Herausforderung, welche Implementierung der Gegner darstellte. Das originale MediEvil hatte 56 verschiedene Gegnertypen, was mehr Charaktervielfalt als bei gewissen AAA-Spielen bedeutet.

Beim Verständnis half dabei unter anderem die Musik, welche die ursprünglichen Entwickler gehört haben. Wie das? Jeff meinte dazu, es gab:

“Kommentare im ursprünglichen Quellcode, welche Musik die Entwickler zu der Zeit hörten, als sie das Spiel zum ersten Mal entwickelten, was uns half zu verstehen, worauf sie hinauswollen, als sie diesen Bereich zum ersten Mal programmierten”.

Mehr Infos zur Entwicklung in der Digital Deluxe Version

Wenn die Informationen hinter den Kulissen von MediEvil euch gefallen haben, so soll es noch mehr im Art-of-MediEvil-Digital-Buch geben. Dieses ist zusammen mit der MediEvil-Soundtrack-App in der Digital Deluxe Version erhältlich, die ihr jetzt bereits für 39,99 Euro vorbestellen könnt. Wenn ihr den Titel lieber physisch besitzen wollt, gibt es bei Amazon für 29,99 Euro eine Handelsversion inkl. Steelbook zum Vorbestellen*.

Das Video über MediEvil hinter den Kulissen könnt ihr euch hier anschauen.

via PlayStationBlog