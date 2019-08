Neuer Gameplay-Trailer zu YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World veröffentlicht

Bildmaterial: YU-NO, Spike Chunsoft / 5pb. / Mages

Spike Chunsoft hat einen neuen Gameplay-Trailer zu YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World veröffentlicht. Das Video stellt euch die verschiedenen Gameplay-Elemente vor. Einerseits das Spiel im „Mystery Solving Part“ des Spiels und andererseits Spielelemente aus dem „Romance Part“. Auch die Parallelwelt werdet ihr kennenlernen.

Vor einigen Tagen gab es außerdem einen Livestream von Spike Chunsoft, in dem 8-Bit YU-NO’s Great Adventure intensiver vorgestellt wurde. Dieses Mini-Spielchen ist Teil der Day One Edition der Nintendo-Switch-Version von YU-NO. Über die verschiedenen Veröffentlichungsformen und Boni hatten wir hier berichtet.

Leider erfahren die Konsolenversionen von YU-NO in Nordamerika wie auch Europa einige Änderungen. Darüber hatte Spike Chunsoft bereits vor einiger Zeit in einem Blogbeitrag aufgeklärt. Die PC-Version ist ungeschnitten.

Reisen zwischen Parallelwelten

Der Held reist zwischen verschiedenen Parallelwelten. Sein Ziel ist die Aufklärung des Verschwindens seiner Eltern. Die Konzepte, aus denen sich das Spiel zusammensetzt, stammen aus unterschiedlichen Bereichen. Als Themen entschied man sich für Physik, Mathematik, Philosophie, Geschichte und Religion, die ein gemeinsames Konstrukt bilden und damit als Basis für die erfundene Geschichte dienen.

Die Handlung verzweigt sich durch die Parallelwelten in mehrere Stränge. Damit dem Spieler die Orientierung erhalten bleibt, nutzt er das „A.D.M.S“ (Auto Diverge Mapping System) als Mittel zur Navigation. Im Verlauf wird man auf düstere Seiten der Menschheit treffen, die sich mit Kannibalismus und Inzest beschäftigen

In Japan erschien das Videospiel bereits im März 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita, im März 2019 folgte schließlich eine Portierung für Nintendo Switch. Die PS4- und Switch-Versionen erscheinen nun am 4. Oktober hierzulande. Die PC-Steam-Version erscheint bereits am 1. Oktober.

Der neue Gameplay-Trailer:

Livestream mit 8-Bit Yu-No’s Great Adventure

via PR