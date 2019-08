Light Novel zu Kingdom Hearts III erscheint 2020 auch im Westen

Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney

Auf der offiziellen Seite von Yen Press wurde ein Eintrag für eine Kingdom-Hearts-Light-Novel geschaltet. Diese soll unter dem Namen Kingdom Hearts III: The Novel am 18. Februar 2020 erscheinen und mehrere Bände enthalten.

Geschrieben wird die Light Novel dabei von der Autorin Tomoco Kanemaki, die bereits die anderen Light Novels zur Spielereihe geschrieben hat. Die Illustrationen werden dieses Mal dabei von Manga-Zeichner Shiro Amano gemacht.

Mehr Einblicke in Kingdom Hearts III auf Englisch

Für Fans und Kenner von Kingdom Hearts III bietet die Light Novel tiefergehende Einblicke in die verschiedenen Motivationen der Charaktere und behandelt außerdem noch unberührte Aspekte der Geschichte des Spiels.

via KHInsider