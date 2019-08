Ciconia When They Cry und Umineko no Naku Koro ni Saku erscheinen am 4. Oktober

Bildmaterial: Ciconia When They Cry, MangaGamer / 07th Expansion

Entwickler 07th Expansion hat angekündigt, dass die Veröffentlichung von Ciconia When They Cry und Umineko no Naku Koro ni Saku am 4. Oktober erfolgen wird. Während Ciconia When They Cry weltweit auf Steam und MangaGamer erscheint, wird Umineko no Naku Koro ni Saku exklusiv in Japan veröffentlicht. Für die Übersetzung des erst genannten Titels wird dabei Witch Hunt zuständig sein.

Die Verschiebungen scheinen ein Ende zu nehmen

Wir hatten bereits berichtet, dass die Veröffentlichung beider Titel vom Sommer 2019 auf Ende September verschoben wurde, ohne dass die Entwickler einen konkreten Termin genannt hatten. Als Grund für die Verschiebung nannte man damals verschiedene Korrekturarbeiten, die beide Spiele noch benötigten.

Neben dem genauen Erscheinungsdatum, wurden auch die Preise der Titel genannt. Ciconia When They Cry wird 3,500 Yen (circa 30 Euro) kosten und Umineko no Naku Koro ni Saku kann man sich hingegen für 5,000 Yen (circa 42 Euro) kaufen. Beide Spiele haben ebenfalls eigene Webseiten auf japanisch, die ihr euch bei Interesse anschauen könnt (Ciconia When They Cry und Umineko no Naku Koro ni Saku).

Könnt ihr den nächsten Weltkrieg verhindern?

In Ciconia When They Cry ist der dritte Weltkrieg vorbei und ein Atomwinter konnte nur knapp vermieden werden. Die Technologie führte zur Entwicklung der Gauntlets, die vom Militär eingesetzt werden. Die Gauntlets erlauben ihren Nutzern wie Kampfjets zu fliegen, wie ein Schlachtschiff zu kämpfen und Angriffe wie ein Panzer abzuwehren. Für die Steuerung wird nicht nur ein besonderes Talent, sondern auch eine Ausbildung benötigt, die bereits in jungen Jahren beginnen sollte. Die Jungen und Mädchen, die diese Technologie beherrschen, werden Gauntlet Knights genannt. Die Hauptfiguren in dieser Geschichte sind junge Gauntlet Knights, die nach einem Kampffestival schnell gute Freunde werden und versuchen, gemeinsam den nächsten Weltkrieg zu verhindern. Doch die aktuellen Weltereignisse steuern direkt auf diese Katastrophe zu. Auch die fähigen Gauntlet Knights sind nichts weiter als Opfer der großen Mächte, die sich gegenseitig bekriegen. Sind die Jugendlichen gezwungen, sich gegenseitig zu töten? Kann die Tragödie noch verhindert werden? Wer sind die wahren Spieler in diesem Spiel?

Ciconia When They Cry – Opening

via Gematsu