Dungeon-RPG Mary Skelter 2 erscheint im Oktober für Nintendo Switch im Westen

Bildmaterial: Mary Skelter 2, Idea Factory International / Compile Heart

Idea Factory International hat die Veröffentlichung des Dungeon-RPGs Mary Skelter 2 für den 23. Oktober 2019 in Europa verkündet. Das Spiel wird digital für Nintendo Switch erscheinen und das Paket beinhaltet auch den ersten Teil der Serie, Mary Skelter: Nightmares. Am Erstling wurden einige Balance- und Optimierungsarbeiten vorgenommen für die Neuveröffentlichung. Über die konkreten Änderungen könnt ihr euch hier informieren.

Mary Skelter 2 erschien im Juni 2018 in Japan bereits für PlayStation 4. Die PS4-Version ist nie im Westen erschienen und auch nach wie vor nicht angekündigt. Die neue Version für Nintendo Switch erscheint in Japan am 22. August und unterstützt die Steuerung über den Touchscreen sowie die HD-Rumble-Funktion der Plattform.

Mary Skelter 2

„Jail“ ist ein unbezwingbarer Organismus, in dem Menschen eingesperrt sind. Daher wird es auch als „lebendiges Gefängnis“ bezeichnet. Dieser Ort wurde vor einigen Jahrzehnten plötzlich geboren. Die Bereiche werden von Monstern kontrolliert, die „Marchens“ genannt werden. Die „Marchens“ selbst werden von verrückten Wesen angeführt, die sich „Nightmares“ nennen. Tsuu und The Little Mermaid sind Mitglieder der Organisation „Dawn“. Die Gruppe arbeitet an einem Plan, um aus „Jail“ zu fliehen. Eines Tages werden Alice und Jack von ihnen gerettet.

Tsuu begleitet Alice und Jack in die Stadt, doch auf dem Weg wird Alice vom Wahnsinn gepackt und sie beginnt willkürlich, ihr Schwert zu schwingen. Alice greift Tsuu, The Little Mermaid und Jack an. Dabei versucht Jack Tsuu zu beschützen, dabei fallen die drei von einer Klippe. Als sie erwachen, befindet sich Jack an der Schwelle zum Tod. Doch ihn erwartet ein schlimmes Schicksal.

via PR