Ciconia When They Cry und Umineko no Naku Koro ni Saku: Release auf Ende September verschoben

07th Expansion hat die Veröffentlichung von Ciconia When They Cry und Umineko no Naku Koro ni Saku von diesem Sommer bis zu Ende September verschoben. Als kleines Trostpflaster hat man jedoch auch das Opening von Ciconia When They Cry veröffentlicht.

Zur Verschiebung von Ciconia When They Cry schreibt Ryukishi07 in einem Tweet, dass er das Script zum Spiel bereits fertigstellen konnte. Zusätzlich würden verschiedene Arbeiten am Spiel jedoch noch etwas mehr Zeit bis zur Fertigstellung benötigen, was er auf Ende September konkretisiert. Nach dem Tweet zu Ciconia schreibt er mehr zu Umineko. Auch dort benötige man noch etwas Zeit für die letzten Korrekturen, weswegen ein ähnlicher Releasetermin wie Ciconia angepeilt wird.

Ciconia When They Cry wird auf Englisch bei MangaGamer und Steam erschienen, gleichzeitig zum japanischen Termin. Für die Übersetzung wird dabei Witch Hunt zuständig sein.

Könnt ihr den nächsten Weltkrieg verhindern?

In Ciconia When They Cry ist der dritte Weltkrieg vorbei und ein Atomwinter konnte nur knapp vermieden werden. Die Technologie führte zur Entwicklung der Gauntlets, die vom Militär eingesetzt werden. Die Gauntlets erlauben ihren Nutzern wie Kampfjets zu fliegen, wie ein Schlachtschiff zu kämpfen und Angriffe wie ein Panzer abzuwehren. Für die Steuerung wird nicht nur ein besonderes Talent, sondern auch eine Ausbildung benötigt, die bereits in jungen Jahren beginnen sollte. Die Jungen und Mädchen, die diese Technologie beherrschen, werden Gauntlet Knights genannt. Die Hauptfiguren in dieser Geschichte sind junge Gauntlet Knights, die nach einem Kampffestival schnell gute Freunde werden und versuchen, gemeinsam den nächsten Weltkrieg zu verhindern. Doch die aktuellen Weltereignisse steuern direkt auf diese Katastrophe zu. Auch die fähigen Gauntlet Knights sind nichts weiter als Opfer der großen Mächte, die sich gegenseitig bekriegen. Sind die Jugendlichen gezwungen, sich gegenseitig zu töten? Kann die Tragödie noch verhindert werden? Wer sind die wahren Spieler in diesem Spiel?

Ciconia When They Cry Opening

