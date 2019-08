Celeste und Inside gibt es aktuell kostenlos im Epic Games Store

Bildmaterial: Celeste, Matt Makes Games

Ob dank Exklusivdeals wie jenen zu wie Borderlands 3* oder Shenmue 3*, der Debatte rund um Hassbeiträge zu Ooblets zuletzt oder kostenlosen Games wie Hyper Light Drifter* – der Epic Games Store bleibt ein Thema und das wird den Machern recht sein.

In dieser Woche kann sich das Angebot der kostenlosen Spiele wieder sehen lassen. Noch bis zum 5. September könnt ihr euch mit eurem Epic-Games-Account komplett kostenlos zwei richtige Indie-Kracher. Celeste und Inside!

Damit noch nicht genug. Aktuell lockt der Epic Games Store auch mit einer kostenlosen Probewoche zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Noch bis zum 4. September könnt ihr Rainbox Six Siege kostenlos spielen. Alles was ihr dafür braucht, ist der Epic-Games-Client. Nach Ablauf der Probewoche könnt ihr euren Speicherstand in die Vollversion übertragen, für die es bis zum 6. September passenderweise 60% Rabatt gibt.

