Aus Shantae 5 wird Shantae and the Seven Sirens – erste konkrete Infos

Bildmaterial: Shantae and the Seven Sirens, WayForward

Vor einigen Monaten wurde der fünfte Teil der Shantae-Reihe seitens WayForward angekündigt. Der Titel wird für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Apple Arcade und PCs erscheinen. Als Zeitraum wurde das Jahr 2019 genannt. Nun gibt es einige neue Details zum Spiel, unter anderem ein neuer Name, unter welchem das Spiel erscheinen wird.

Aus Shantae 5 wird Shantae and the Seven Sirens

Demnach wird der Titel unter dem Namen Shantae and the Seven Sirens erscheinen. Das bauchtanzende, zur Hälfte von Flaschengeistern abstammende Mädchen wird auf eine tropische Insel geschickt, wo sie und ihre Freunde anderen Halb-Flaschengeistern begegnen. Doch der Ärger im Paradies ist vorprogrammiert, denn die Insel beherbergt finstere Geheimnisse.

Während Shantae in diese Geheimnisse verwickelt wird, muss sie ihre brandneuen Tanzfähigkeiten und Fusionsmagie zur sofortigen Transformation nutzen, um die offene Spielwelt zu erkunden. Dabei erwarten sie mehrere Städte, tückische Labyrinthe und fiese Bosse.

Das Spiel verfügt über ein neues Sammelkartensystem, das es den Spielern erlaubt, Shantaes Kräfte zu steigern, um sie an den eigenen Spielstil anzupassen. Alteingesessene Fans werden neben neuen Charakteren auch beliebte Figuren wie Rottytops, Sky, Bolo und die schändlichen Risky Boots wiedererkennen. Die handgemalten Grafiken gibt es in einer 4K-Auflösung.