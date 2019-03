By

Bildmaterial: Shantae 5, WayForward

In den letzten Jahren erfreuten uns WayForward mit insgesamt vier Titeln der Shantae-Reihe. Da scheint es nur wenig überraschend, dass nun der fünfte Teil mit dem Titel Shantae 5 für diverse Plattformen angekündigt wurde. So soll der Titel für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Als Zeitraum wird das Jahr 2019 genannt.

Eine weitere Plattform, auf der das Spiel veröffentlicht wird, ist der Spiele-Service Apple Arcade. Bei diesem Service können ausgewählte Spiele im Abo gespielt werden über diverse mobile Apple-Geräte wie iPhones, iPads oder Macs.

Leider wurden seitens WayForward keine weiteren Details zu Shantae 5 preisgegeben. Allerdings sollen weitere Informationen in naher Zukunft folgen.

via Gematsu