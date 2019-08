Actionreiche Battle-Trailer und dialogreicher Story-Trailer zu Azur Lane: Crosswave veröffentlicht

Bildmaterial: Azur Lane: Crosswave, Idea Factory International, Compile Heart / Felistella

Compile Heart hat nach diversen Story-Videos nun einen neuen Gameplay-Trailer namens „Long Battle“ zu Azur Lane: Crosswave veröffentlicht. In diesem ist ein siebenminütiger Kampf zu sehen, der auf dem Schwierigkeitsgrad „Hard“ mit Equipment von geringer Seltenheit ausgeführt wurde.

Zudem findet ihr unten einen vier Minuten langen „Battleship“-Gameplay-Trailer, der euch zeigt, was ihr im Schwierigkeitsgrad „Hard“ so drauf haben müsst. Zu guter Letzt gibt es auch noch den vierten Teil der besagten Story-Videos zu sehen. Die vorherigen Teile findet ihr im Artikel-Archiv.

Crosswave basiert auf dem Mobile-Spiel von 2017

Bei Azur Lane: Crosswave handelt es sich um einen 3D-Action-Shooter, welcher auf dem Mobile-Spiel Azur Lane basiert, das im Jahre 2017 für iOS und Android veröffentlicht wurde. Der PS4-Ableger Azur Lane: Crosswave nutzt die Unreal Engine 4, um die ursprünglich in 2D animierten Figuren des Mobile-Spiels in 3D-Cel-Shading-Optik in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Azur Lane: Crosswave soll am 29. August 2019 in Japan und 2020 dann in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen.

Long Battle – Gameplay

Battleship – Hard Difficulty

Story-Mode – Teil 4

via Gematsu