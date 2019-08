Still There: Psychologisches Weltraumabenteuer für PCs und Switch angekündigt

Bildmaterial: Still There, Iceberg Interactive/GhostShark

Aktuell kündigten Publisher Iceberg Interactive und Entwickler GhostShark das psychologische Weltraumabenteuer Still There an. Es soll im Herbst 2019 für PCs und Switch erscheinen. Um Eindrücke vom Titel zu gewinnen, haben die Verantwortlichen einen passenden Trailer veröffentlicht.

Jobangebot als Leuchtturmwärter

Laut einem fiktiven Stellenangebot von Brane Co. müsst ihr als Bewerber für eine Stelle als Wärter des Bento-Weltraumleuchtturmes folgende Aufgaben erledigen:

Funktionsprüfungen, allgemeine Wartungsaufgaben und Beheben möglicher Störungen, Senden von periodischen Funkfeuern, Erfassen von Daten aus dem Weltraum, Versorgung der auf der Station befindlichen Tuatara, Funk-/Navigationsunterstützung von Raumschiffen in der Nähe und experimentelle Arzneimittelversuche (alles unbedenklich, keine Sorge).

Jeden Tag erledigt ihr als Wärter die gleichen Aufgaben, bis euch eine mysteriöse Nachricht aus dem Radio erreicht. Das psychologische Abenteuerspiel beschäftigt sich mit Trauer, technischen Rätseln, verrückter KI und dunklem Humor.

via 4Players