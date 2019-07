The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und Ao no Kiseki sollen für aktuelle Konsolen erscheinen

Bildmaterial: Falcom

Während des „Trails Series 15th Anniversary Commemoration & New Title Start (?) Special Broadcast“ – Events gab Falcom-Vorsitzender Toshihiro Kondo bekannt, dass man durchaus interessiert sei, ältere Spiele der Trails-Reihe ebenfalls auf PlayStation 4 zu bringen.

Nun deutete Kondo bei einem Interview mit Easy Allies an, dass aktuell daran gearbeitet wird, The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für die aktuelle Konsolengeneration spielbar zu machen.

Beide Spiele, auch als Crossbell-Games bekannt, wurden ursprünglich für PlayStation Portable entwickelt. Zwar bekamen sie später auch eine „Evolution“-Version für PlayStation Vita, jedoch sind sie letztendlich nicht mehr auf moderneren Konsolen spielbar.

Noch in einer frühen Phase der Entwicklung

Derzeit befinde man sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung und dementsprechend wenig gibt darüber zu erzählen. Sobald die Pläne eine konkretere Form angenommen haben, will Falcom jedoch so schnell wie möglich mit Publishern außerhalb Japans in Kontakt treten.

Wie und wann es mit Falcom-Titeln in der nächsten Generation weiter geht, konnte man noch nicht sagen. Tatsächlich wisse man selber noch kaum etwas über die neue Technik. Was jedoch weiterhin garantiert bleiben soll ist die Essenz der Spiele: eine mitreißende Geschichte, Charaktere die man ins Herz schließt und eine Welt, in der man sich verlieren möchte.

Im letzten Monat veröffentlichte Falcom Bilder zum sich derzeit in Entwicklung befindendem, neuen Kiseki-Ableger. Des Weiteren wird die englische Version von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III am 24. September in den USA und am 27. September in Europa erscheinen.

via Gematsu