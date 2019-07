Picross Lord of the Nazarick erscheint für Switch

By

Bildmaterial: Picross Lord of the Nazarick, Jupiter, Kadokawa / Famitsu

Bereits am 25. Juli wird das nun angekündigte Picross Lord of the Nazarick weltweit digital für Nintendo Switch erscheinen. Das Puzzle-Spiel im Picross-Prinzip bietet dabei Rätselspaß mit den verschiedenen Charakteren aus der Overlord-Serie. Durch die Picross-Rätsel wird man die Erinnerung der Charaktere wieder auffrischen müssen. Auch Schlüsselgegenstände aus der Geschichte werden vorkommen.

Spieler erwarten 519 Probleme zum Lösen in den Modi Picross, Mega Picross, Clip Picross und Color Picross. Eine Galerie präsentiert zudem alle bereits gelösten Rätselbilder, wobei auch noch weitere Bilder freigeschaltet werden können. Wie das Ganze aussieht, zeigen die folgenden Bilder und der Ankündigungstrailer.

Ankündigungstrailer

via Gematsu (1), (2)