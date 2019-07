thatgamecompany’s Sky ab sofort für iOS erhältlich

Bildmaterial: Sky, thatgamecompany

Das neuste Werk von Journey-Entwickler Thatgamecompany ist ab sofort erhältlich. Sky: Children of The Light legt, wie auch schon sein Vorgänger, großen Wert auf das Bereisen und Erkunden der Welt, das Interagieren mit anderen Individuen sowie der bekannten Art des dahingleitenden Fortbewegens.

In Sky, so der Entwickler, werden Spieler „mit ihren Geliebten an der Hand durch ein trostloses Königreich im Himmel fliegen, in welchem Großzügigkeit und Mitgefühl eine große Rolle spielen“. Sky ist zudem ein sehr minimalistisch gehaltenes Spiel, welches zwar über eine Benutzeroberfläche, Screenshot- und Handels-Menüs verfügt, diese jedoch nur in bestimmten Bereichen aufrufen lässt.

Das Ziel des Spiels ist es, mittels zu sammelnder Seelen bestimmte Konstellationen wieder herzustellen und damit das Licht zurückzubringen. Des Weiteren wird es möglich sein, besagte Seelen mit Anderen zu tauschen, Geschenke zu überreichen und die eigene Figur optisch individuell anzupassen.

Außerdem sollen auch dezente Formen der Interaktion eine Bedeutung haben. Dazu gehören unter anderem das Hinterlassen von Hinweisen, eine Art Mimik-System (in welchem euch Seelen neue Aktionen beibringen) und ein Glocken-artiger Klang welcher dabei hilft, bereits getroffene Gefährten wieder zu finden.

Ein älterer Trailer zum Spiel

via Siliconera