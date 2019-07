Taito kündigt Space Invaders: Invincible Collection für Nintendo Switch in Japan an

By

Bildmaterial: Space Invaders: Invincible Collection, Taito

Publisher Taito kündigte über Twitter an, dass am 26. März 2020 die Space Invaders: Invincible Collection in Japan für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Die Standard-Edition kostet dabei 5.200 Yen (ca. 42,68 Euro), während die Special-Edition für 16.800 Yen (ca. 137,90 Euro) erhältlich sein wird. Über eine Veröffentlichung im Westen wurde noch nichts bekannt. Im Folgenden könnt ihr euch eine Auflistung der Inhalte der beiden Editionen ansehen:

Standard- und Special-Edition

Space Invaders (1978, Arcade) – Schwarz-Weisse Version

Space Invaders (1978, Arcade) – Farb-Version

Space Invaders Part II (1979, Arcade)

Super Space Invaders ’91 (auch bekannt als MJ-12 / Majestic Twelve) (1990, Arcade)

Space Invaders Extreme (2018, PC)

Zusätzliche Titel folgen

Special-Edition

Space Invaders DX (1994, Arcade)

Space Cyclone (1980, Arcade)

Lunar Rescue (1979, Arcade)

Ein auf Space Invaders-basierendes Brettspiel (nicht Space Invaders: The Board Game)

Ein offizielles Art-Book

Ein Beutel mit einem Taito-Aufdruck

5 Anweisungs-Kärtchen

Zusätzliche Titel folgen

Außerdem wird Amazon Japan exklusive Handelsversionen der beiden Editionen zum Amazon Prime Day 2019 am 15. und 16 Juli verkaufen. Diese werden zusätzlich einen Download-Code zum exklusiven Space Invaders 90 (1990, Genesis / Mega Drive) enthalten.

via Gematsu