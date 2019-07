Super Robot Wars V und Super Robot Wars X erscheinen in Japan für Nintendo Switch und PCs

By

Bildmaterial: Super Robot Wars X, Bandai Namco / Famitsu

Sowohl Super Robot Wars V als auch Super Robot Wars X werden für Nintendo Switch und PCs erscheinen, wie Bandai Namco bekanntgab.

Super Robot Wars V erschien einst für PS4 und PS Vita und wird bereits am 3. Oktober in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Einen konkreten PC-Termin gibt es nicht, doch die Veröffentlichung ist hier für Steam geplant – also weltweit. Das Spiel wird dabei über alle kostenpflichtigen Zusatzinhalte verfügen, die einst für die Sony-Versionen erschienen sind.

Super Robot Wars X erschien einst für die gleichen Plattformen und hat noch keinen konkreten Termin. Beide Spiele sind in ihrer Originalveröffentlichung auch in englischer Sprache in asiatischen Ländern erschienen, nie jedoch im Westen.

Die Famitsu bietet in ihrer aktuellen Ausgabe eine Vorschau auf Super Robot Wars V:

via Gematsu