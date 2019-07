Mega Man X DiVE erscheint weltweit noch in diesem Jahr

By

Das in dieser Woche für Mobilgeräte angekündigte Mega Man X DiVE wird weltweit erscheinen, wie Capcom bekanntgab. Die bisherige Ankündigung war noch Japan-exklusiv, doch auch in unseren Gefilden darf man noch in diesem Jahr einen neuen Mega-Man-Sidescroller auf iOS- und Android-Geräten spielen.

Der neueste Ableger der Mega-Man-X-Reihe spielt in „Deep Log“, einer Welt, die Daten von allen bisherigen Mega-Man-X-Teilen sammelt. Diese Welt wird dann in Aufruhr versetzt, was dazu führt, dass die ganzen Daten darin durcheinandergebracht werden, die der Spieler dann zusammensetzen soll.

Mega Man X DiVE wird als typisches Actionspiel im Stil der Mega-Man-X-Reihe beschrieben. Es sollen verschiedene Level, Endgegner und Charaktere aus den anderen Titeln der Reihe vorhanden sein, wobei auch neue Charaktere dabei zu sein scheinen. X, Zero und auch Axl soll spielbar sein.

Mega Man X DiVE wird ein Free-to-Play-Spiel.

Der aktuelle Teaser-Trailer zu Mega Man X DiVE

