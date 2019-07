Final Fantasy VII Remake: Konzeptartworks zeigen euch Station und Bahnsteig aus Sektor 1 von Midgar

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix

In den letzten Tagen hat Square Enix einige interessante Konzeptartworks und Screenshots zum Final Fantasy VII Remake in den sozialen Netzwerken geteilt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Dabei stellt der Entwickler die Konzeptartworks dem gegenüber, wie die Szenerie dann tatsächlich im Spiel aussehen wird.

Ihr seht dabei zwei Konzeptartwork von Sektor 1 in Midgar. Sektor 1 ist einer von acht Sektoren, in die Midgar unterteilt ist. Es ist die erste Gegend, die Cloud im Originalspiel besucht. Ihr werdet von einem Zug an der Station abgesetzt. Das erste Konzeptartwork zeigt euch die Station mit einem Ticketschalter. Auf dem zweiten Artwork seht ihr den Bahnsteig, an dem Cloud ankommt.

Cloud ist ein ehemaliges Mitglied von SOLDAT, 1. Klasse. Nach der Flucht vor Shinra schlägt er sich in Midgar als Söldner durch. Seine Kindheitsfreundin Tifa lädt ihn ein, AVALANCHE bei einem Vorhaben zu unterstützen. Er greift zu seinem Meisterschwert, um den Auftrag gegen Bezahlung zu erfüllen. Der Schutz des Planeten kümmert ihn nicht, für ihn handelt es sich um einen Job wie jeder andere – so zumindest sein anfänglicher Plan…

Die Screenshots zeigen euch die Areale im Spiel, sie wurden schon vorab veröffentlicht.

Bei der E3 in Los Angeles hatten wir kürzlich die Gelegenheit, Final Fantasy VII Remake erstmals anzuspielen. Unsere Eindrücke von der Final Fantasy VII Remake Demo findet ihr hier. Final Fantasy VII Remake erscheint am 3. März 2020 für PlayStation 4.