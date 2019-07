Sekiro: Shadows Die Twice nun mit Easy-Mode per Mod

Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision / FromSoftware

Falls ihr Lust auf Sekiro: Shadows Die Twice hattet, euch jedoch der hohe Schwierigkeitsgrad abgeschreckt hat, so gibt es nun eine Lösung in Form eines Easy-Modes – zumindest als Mod für PCs. Die Mod verändert dabei verschiedene Dinge am Spiel, um euch das Leben zu erleichtern.

Beispielsweise wird die Item-Drop-Rate erhöht oder der Angriff des Spielers verstärkt. Gleichzeitig wird auch die eigene Verteidigung gestärkt und Fallschaden verhindert. Die wohl stärkste Veränderung ist, dass ihr unendlich Geistembleme zur Verfügung habt. Über diese Veränderung wird sich auch die Frage gestellt, ob sie das Spiel nicht zu einfach macht, da so das Farmen von Geistemblemen wegfällt, die beinahe jeden Bosskampf deutlich einfacher machen.

Mehr Details zur Mod gibt es auf der offiziellen Nexus-Mods-Seite. Dort könnt ihr sie auch runterladen, wenn ihr den Easy-Mode für Sekiro möchtet. Was meint ihr, hätte so ein Easy-Mode die Diskussionen um den Schwierigkeitsgrad in Spielen verhindern können, die Sekiros Veröffentlichung ausgelöst hat? Sekiro: Shadows die Twice ist für PlayStation 4*, Xbox One und PCs erhältlich.

via Kotaku