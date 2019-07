Neuer Trailer zu Fire Emblem: Three Houses präsentiert euch das Haus der Goldenen Hirsche

By

Nintendo hat nun das dritte und letzte Video veröffentlicht, in dem euch ein Haus von Fire Emblem: Three Houses vorgestellt wird. Dieses Mal handelt es sich um die Goldenen Hirsche, die euch nähergebracht werden sollen.

Die Schwarzen Adler und die Blauen Löwen haben bereits ihr entsprechendes Video bekommen. Vor dem Video zu den Goldenen Hirschen folgt nochmals eine Übersicht der drei Häuser, da Nintendo mittlerweile auf der offiziellen deutschen Website zu Fire Emblem: Three Houses entsprechende Beschreibungen eingefügt hat.

Die Schwarzen Adler

Dieses Haus beherbergt Studenten aus dem Adrestianischen Kaiserreich, darunter auch die Haussprecherin und zukünftige Kaiserin Edelgard. Die Schwarzen Adler sind für ihr magisches Talent bekannt.

Die Blauen Löwen

In diesem Haus befinden sich Studenten aus dem Heiligen Königreich Faerghus. Ihr Haussprecher ist Prinz Dimitri. Die Blauen Löwen gelten als besonders geschickt in Kriegskünsten.

Die Goldenen Hirsche

Dieses Haus ist für die Studenten aus der Allianz von Leicester vorgesehen. Ihr Haussprecher ist Claude, der Erbe der führenden Adelsfamilie der Allianz. Die Goldenen Hirsche verstehen sich auf den Fernkampf.

Mittlerweile ist die Veröffentlichung von Fire Emblem: Three Houses nicht mehr weit, da der Titel am 26. Juli für Nintendo Switch erscheint. Bei Amazon könnt ihr euch noch Fire Emblem: Three Houses vorbestellen*. Zum Spiel soll auch ein Erweiterungspass kommen, der euch ebenfalls vorgestellt wurde. Wisst ihr denn schon, welches Haus ihr auswählen möchtet?

Video-Vorstellung der Goldenen Hirsche

