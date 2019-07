Atelier Ryza: Der Titelsong im Video vorgestellt

Bildmaterial: Atelier Ryza, Koei Tecmo / Gust

Die musikalischen Tage zu Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout gehen weiter. Nachdem es zuletzt eine Hörprobe aus dem Soundtrack gab, stellt uns nun ein Video den Theme-Song aus dem Alchemie-Rollenspiel vor. Das Lied Rainbow Summer wird dabei von Sayaka Kanda gesungen. Natürlich zeigt das Video auch optische Eindrücke aus Atelier Ryza.

Eine offizielle Einführung von Koei Tecmo Europe:

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout beginnt einen komplett neuen Story-Arc in der von Fans geliebten Atelier-Reihe der von Gust. Das wunderschöne JRPG erzählt von den Heldentaten der jugendlichen Ryza, die davon träumt, zusammen mit ihrer Gruppe schelmischer Freunde dem alltäglichen Dorfleben zu entkommen. Eines Tages treffen sie auf der Suche nach Abenteuern auf einer verbotenen Insel einen alten Zauberer, der ihr Leben für immer verändern wird. Nach einiger Überzeugungsarbeit beginnt der alte Mann, Ryza den Weg der Alchemie beizubringen, und startet somit unbewusst ein Abenteuer, das sie letztendlich auf die Suche nach einer Lösung führt, um ihre Heimatstadt vor einer mysteriösen Dunkelheit zu retten. Um die lebendige Umgebung von Ryza zum Leben zu erwecken, hat Gust realistischere Schattenmodelle eingesetzt und so der Welt noch mehr Leben eingehaucht. Darüber hinaus wurde die Darstellung der farbenfrohen Charaktere der Serie verbessert und bringt so die Serie mit einer Mischung aus neuem und bekanntem visuellen Glanz weiter voran.

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout soll am 1. November in Europa für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen.

Atelier Ryza – Rainbow Summer

via Gematsu