Sega kündigt Super Monkey Ball: Banana Blitz HD für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One an

Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, Sega / Atlus

Sega hat Super Monkey Ball: Banana Blitz HD für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Der Titel mit dem japanischen Namen Tabegoro! Super Monkey Ball ist eine HD-Umsetzung des 2006 veröffentlichten Wii-Spiels der Serie.

Ursprünglich wurde das Spiel 2006 auf der Nintendo Wii veröffentlicht. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD bringt den grenzenlosen Spaß der Monkey-Ball-Serie nun auf die neuen Konsolen. Eine verbesserte Grafik, eine für jede Konsole optimierte Steuerung, ein brandneuer Minigame Modus namens „Decathlon“, in dem der Spieler an zehn Minispielen am Stück teilnehmen muss sowie Online-Leadboards machen Super Monkey Ball: Banana Blitz HD zum perfekten Einstieg für Neueinsteiger und Serien-Veteranen.