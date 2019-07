Resident Evil 5 und 6 für Switch erscheinen im Oktober

By

Bildmaterial: Resident Evil 5, Capcom

Am 29. Oktober erscheinen die Nintendo-Switch-Versionen von Resident Evil 5 und 6, also zwei Tage vor Halloween. Diese werden sich zu den bereits veröffentlichten Resident Evil 0, 1 und 4 in den Nintendo eShop gesellen. Die Switch-Version von Resident Evil 5 konnten wir bereits anspielen.

Physisch für Nordamerika

Wer etwas fürs Regal will, für den gibt es zumindest für den nordamerikanischen Markt ein Angebot. Ebenfalls am 29. Oktober erscheint dort nämlich das Resident Evil Triple Pack. Zum Preis von 59,99 US-Dollar erhält man so Resident Evil 4 auf einer Cartridge und Resident Evil 5 und 6 als Download-Codes.

via Gematsu