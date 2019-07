SD Gundam G Generation Cross Rays erscheint am 28. November in Japan und Asien

By

Bildmaterial: SD Gundam G Generation Cross Rays, Bandai Namco

SD Gundam G Generation Cross Rays wird am 28. November in Japan und weiteren asiatischen Ländern veröffentlicht, wie Bandai Namco bekanntgab. Die asiatische Version bietet dabei auch englische Texte und kann beim Importhändler eures Vertrauens bezogen werden. Eine westliche Veröffentlichung des Spiels ist bisher nämlich nicht angekündigt.

Im letzten Jahr konnte die G-Generation-Serie ihren 20. Geburtstag feiern. In SD Gundam G Generation Cross Rays darf man sich nun auf Charaktere und Mobile Suits aus den Serien Mobile Suit Gundam Wing, Mobile Suit Gundam SEED, Mobile Suit Gundam 00 und Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans freuen. Neben diesen vier Hauptwerken bindet man auch viele Spin-off-Arbeiten mit ein. So wird man sogar noch mehr Mobile Suits als in SD Gundam G Generation Genesis antreffen.

In diesem Jahr soll das Videospiel in Japan für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Ein neuer Trailer präsentiert euch die Schlüsselelemente des neuen Gundam-Games.

via Gematsu