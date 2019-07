Puzzle & Dragons Gold erscheint im Winter 2019 in Japan

By

Bildmaterial: Puzzle & Dragons, GungHo Online Entertainment

Nachdem vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass Puzzle & Dragons Gold auch in Nordamerika Ende dieses Jahres erscheinen wird, wurde in der neusten Ausgabe der Weekly Famitsu bekanntgegeben, wann das multiplayerbasierte Puzzlespiel in Japan erscheinen wird.

Demnach wird der Erscheinungszeitraum auf den Winter dieses Jahres eingegrenzt. Ob der Titel auch in Europa veröffentlicht wird, ließen die Verantwortlichen bisher offen.

Puzzle & Dragons Gold konzentriert sich auf den Multiplayer-Modus

Der Erfolg der Videospielserie begann im Jahr 2012 für mobile Geräte. Die Ableger Puzzle & Dragons Z + Super Mario Bros. Edition und Puzzle & Dragons X sind für Nintendo 3DS erschienen. Puzzle & Dragons verbindet Elemente aus Puzzlespiel und Rollenspiel. Dabei durchwandert ihr verschiedene Dungeons und kämpft dort gegen die ansässigen Kreaturen.

Die Kämpfe laufen in Form eines Puzzles ab. Durch Kombination von Steinen gleicher Farbe oder Form löst man Attacken des derzeit ausgewählten Monsterkumpanen auf den Gegner aus. Gelingen einem bei der Steinchenlöscherei Kombos, fallen diese Attacken noch stärker aus.

Puzzle & Dragons Gold fokussiert sich auf einen Multiplayer-Modus, in dem Spieler gegeneinander antreten werden.

