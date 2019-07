Persona 5 Royal: Futaba Sakura stellt sich im Video vor

By

Atlus hat einen weiteren Charakter-Trailer zu Persona 5 Royal veröffentlicht, der diesmal Futaba Sakura in den Fokus rückt. Sie wird von Aoi Yuuki synchronisiert und nachfolgend lest ihr noch eine offizielle Charakterbeschreibung aus dem Hauptspiel.

Futaba Sakura ist ein 15-jähriges Mädchen mit außergewöhnlichen Kalkulierungs- und Programmierfähigkeiten, die nicht von dieser Welt scheinen. Dafür sind ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten ziemlich armselig ausgeprägt. Sie lebt ein verschlossenes Leben, nahezu ohne menschliche Kontakte. Aber sie hat ein großes Interesse an den Phantom Thieves und nutzt eine unerwartete Methode, um diese zu kontaktieren.

Die erweiterte Fassung wird eine ganze Reihe neuer Inhalte bieten. Es gibt neue Herausforderungen für die Phantom-Diebe und ein komplett neues, drittes Trimester an der Shujin-Akademie. Die erweiterte Fassung des JRPGs wird am 31. Oktober 2019 in Japan für PS4 erscheinen und 2020 im Westen.

