Nintendo Switch: Nintendo kündigt neues Modell mit deutlich längerer Akku-Laufzeit an

Bildmaterial: Nintendo

Nintendo hat nach der Nintendo Switch Lite ein wenig überraschend heute gleich das nächste neue Modell angekündigt. Dieses neue Modell bietet allerdings kaum Neuerungen. Nintendo stellt in der ersten Ankündigung eigentlich lediglich die deutlich längere Akku-Laufzeit hervor. Das passt zu Insider-Angaben, die schon vor Monaten davon sprachen, das neue „Pro-Modell“ würde keinesfalls so etwas sein wie eine PS4 Pro.

Nintendo hat die Akku-Laufzeit auf der japanischen Website für das neue Modell mit viereinhalb bis neun Stunden beschrieben. Für Zelda: Breath of the Wild reicht eine Aufladung fünfeinhalb Stunden.

Zum Vergleich lieferte man auch Angaben zum alten Modell. Hier ist die Akku-Laufzeit mit zweieinhalb bis sechseinhalb Stunden angegeben, Breath of the Wild bringt es auf drei Stunden. Die Switch Lite liegt mit drei bis sieben Stunden genau dazwischen. Die Lite schafft es dabei auf vier Stunden Breath of the Wild.

Im August erscheint das neue Modell in Japan zum gleichen Preis wie das alte Modell. Mitte August soll das Modell in Nordamerika erscheinen, wie auf Nintendo.com hervorgeht. Auch dort wird das Modell mit dem gleichen Preis wie das alte gelistet. Die französische Nintendo-Website listet das neue Modell für Anfang September. Zur Unterscheidung ist die Verpackung des neuen Modells rot.

via Serkan Toto, Nintendo