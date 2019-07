Neuer Trailer zu The Ninja Saviors: Return of the Warriors

Bildmaterial: The Ninja Saviors: Return of the Warriors, United Games, Taito / Natsume Atari

Taito hat einen neuen Trailer zu The Ninja Saviors: Return of the Warriors veröffentlicht, in Japan bekannt als The Ninja Warriors: Once Again. Es handelt sich dabei um ein Reboot das 2D-Side-Scroll-Klassiker The Ninja Warriors Again für das SNES. Das Reboot verfügt über bessere Grafik, zwei neue spielbare Charaktere, einen neu eingespielten Soundtrack und einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler.

The Ninja Saviors: Return of the Warriors erscheint weltweit am 25. Juli 2019 für PlayStation 4 im PlayStation Store und für Nintendo Switch im Nintendo eShop. Außerdem wird es diverse physische Versionen bei Strictly Limited Games und ININ Games mit verschiedenen Boni geben. Aber auch eine normale Handelsversion ist offenbar geplant, zumindest ist sie bei Amazon UK bereits gelistet und vorbestellbar.

Der neue Trailer:

via Gematsu