Wargroove erscheint am 23. Juli für PlayStation 4

Entwickler Chucklefish kündigte in dessen Blog die Veröffentlichung von Wargroove am 23. Juli für PlayStation 4 an. Der Titel soll dabei die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch und sowohl vereinfachtes als auch traditionelles Chinesisch unterstützen. Wir haben das strategische Rollenspiel Wargroove bereits getestet, was ihr euch hier durchlesen könnt.

Kein Cross-Play für PS4

Wargroove erschien bereits für Xbox One, Nintendo Switch und PCs am 1. Februar und erlaubt zwischen den drei Plattformen auch Cross-Play. Im Gegensatz dazu wird die PS4-Version das Cross-Play nicht unterstützen, wobei immer noch das Herunterladen von Community-Maps und -inhalten über alle Plattformen hinweg möglich sein soll.

Im Spiel selbst erwarten euch folgende Modi:

Der „Skirmish Mode" ist so etwas wie ein Online-Modus. Mehr als 30 Spielkarten, die im 2-gegen-2 gespielt werden können, mehr als zehn 3-gegen-3- und etwa sechs 4-gegen-4-Karten. Diese Karten werden offline und online verfügbar sein und bieten so ein umfangreiches PvP-Erlebnis. Auch mit Bots ist dieser Modus spielbar und es wird verschiedene Parameter geben, die man einstellen kann.

Im „Arcade Mode" wird es mehrere Commander geben. Diese Commander haben ihre eigenen spielbaren Modi, wo euch zufällige Karten erwarten. Hier müsst ihr anschließend fünf Gegner besiegen. Am Ende erwartet euch dann eine Videosequenz, welche euch die Charaktere auch näher bringen soll.

Der „Campaign Mode" ist die klassische Kampagne. Auffällig ist hier, dass es über 30 Karten geben wird, die man spielen kann. Das klingt erstmal ziemlich umfangreich. Die Karten beinhalten mehrere Zwischensequenzen, die davor, während des Spielens und am Ende ausgelöst werden.

