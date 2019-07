Neuer Charakter-Trailer zu Crystar veröffentlicht

Bildmaterial: Crystar, FuRyu, Arc System Works, Spike Chunsoft / Gemdrops

Auf der Anime Expo 2019 hat Spike Chunsoft einen weiteren Trailer zu Crystar veröffentlicht, der euch vier Charaktere näherbringt:

Rei Hatada (Kriegerin des Kummers)

Die Protagonistin, die im Fegefeuer kämpft, damit sie ihrer Schwester, die sie ermordet hat, Wiederbelebung gewähren kann. In Reis Geschichte geht es dabei nicht darum, die Welt zu retten, sondern um ihren Stolz zu erfüllen, da sie ihre Schwester wieder zurück ins Leben holen will. Obwohl sie auf Verzweiflung trifft und über ihre Schwäche und Unsicherheit ihren Kummer ausweint, hat sie die Stärke, weiterzumachen. Auch wenn sie im Normalfall leise und ernsthaft ist, demonstriert sie eine Ausdrucksstärke wenn sie emotional ist, die direkt im Gegenüber zu ihrer sanften Art steht. Sie ist zu allem fähig, wenn es darum geht, ihre Liebsten zu beschützen.

Kokoro Fudoji (Champion der Rache)

Eine lebende Frau, die sich mit Rei im Fegefeuer verbündet. Sie ist eine Vollstreckerin und hat einen Beschützer namens Diogenes. Ihr Kind und der Mann, den sie liebte, wurden von Anamnesis getötet. Sie kämpft im Fegefeuer, besessen davon, ihre Rache an Anamnesis zu bekommen. Trotzdem ist sie in der Regel freundlich und aufmunternd, so wie eine ältere Schwester, die süße, junge Mädchen mag.

Sen Megumiba (Beschützerin der Gerechtigkeit):

Ein lebendes Mädchen, das sich mit Rei im Fegefeuer verbündet. Sie ist ebenfalls eine Vollstreckerin und besitzt einen Beschützer namens Socrates. Sen ist die einzige Überlebende eines großen Unfalls, in dem sie ihre Mutter verloren hat. Dank dem Einfluss ihres Vaters, eines Strafverfolgers, schätzt Sen Gesetz und Gerechtigkeit am meisten. Sie kämpft im Fegefeuer, damit sie die Gerechtigkeit, an die sie glaubt, ausüben kann.

Nanana (Anwältin der Freude)

Eine humanoide Wiedergängerin, die sich im Fegefeuer in Rei verguckt. Als verstorbene Person mag und verfolgt Nanana Rei, was niemand so genau verstehen kann. Sie besitzt große Macht und verändert so ein ganzes Gebiet im Fegefeuer, damit Rei und ihre Gruppe nicht weiterkommen können. „Spaßig und aufregend“ ist ihre Catchphrase. Obwohl sie eine Wiedergängerin ist, wird sie ebenfalls zu einer Vollsteckerin und begleitet Rei auf ihrer Reise.

Eine weitere Ankündigung des Unternehmens lautet, dass etwa 0,5 Sekunden im Opening der PlayStation-4-Version entfernt wurden, da diese die nackten Pobacken der Protagonistin Rei zeigten. Dies ist die einzige Änderung der Lokalisation, welche die PC-Version nicht betrifft.

Crystar soll am 30. August in Europa für PlayStation 4 und für PCs erscheinen. Falls der Trailer und die darin vorkommenden Charaktere euer Interesse geweckt haben, könnt ihr hier ein bisschen mehr über die Handlung lesen.

via Gematsu